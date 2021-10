Były poseł Marek Jakubiak na antenie TVP Info w bardzo dosadnych słowach skomentował ostatnie działania opozycji. Szczególne wzburzenie byłego polityka wzbudziła kwestia sytuacji na granicy Polski i Białorusi.

Jakubiak na antenie TVP Info nie szczędził mocnych słów. Ocenił, że cześć polskiej opozycji i mediów w naszym kraju wpisuje się idealnie w scenariusz przygotowany przez Aleksandra Łukaszenkę oraz Władimira Putina.

Były poseł wskazał konkretne przykłady potwierdzające jego tezę. „Warto zwrócić uwagę, że Łukaszenko ma tutaj bardzo wielu swoich współpracowników, bowiem CNN i TVN emitują jego bezpośrednie teksty w postawi wywiadów” – zauważył Jakubiak. „A pani Jachira udzieliła wywiadu białoruskim mediom na temat „dyktatury Dudy” – dodał.

Jakubiak przyznał, że ciężko jest mu to już nawet komentować. „To jest coś nieprawdopodobnego, ciężko słowa (znaleźć – red.). Ja już nawet wczoraj myślałem, jak to nazwać i czy się dziwić” – mówił były polityk.

„Zawód aktora polega na tym, że mówi to, co chce płacący, więc może tutaj należałoby szukać źródła, że po prostu zwyczajnie pracują dla kogoś innego. Nie wiem, jak to wytłumaczyć w sposób bardzo logiczny” – oświadczył Jakubiak.

Źr. dorzeczy.pl; TVP Info