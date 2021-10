Marek Jakubiak w rozmowie z portalem wPolityce.pl stwierdził, że Platforma Obywatelska „ma wszystkie znamiona faszyzmu”. Były poseł i obecny lider Federacji dla Rzeczypospolitej wskazał dokładne cechy, które w jego ocenie mają potwierdzać jego tezę.

Prokuratura poinformowała w czwartek, że negatywnie rozpatrzyła wnioski o delegalizację Stowarzyszenia Marsz Niepodległości. Śledczy nie doszukali się zachowań świadczących o rzekomym faszyzmie członków organizacji. Marek Jakubiak skomentował sprawę w rozmowie z portalem wPolityce.pl i przedstawił zaskakującą tezę.

„Faszyzm to jest ideologia, która na przykład walczy w ogóle z religią, ponieważ wierzyć należy w wodza. Sama ta wiedza o faszyzmie powinna dać do myślenia ludziom inteligentnym, że polscy patrioci krzyczą: „Bóg, Honor i Ojczyzna”, co absolutnie zaprzecza faszyzmowi. Stąd moja teza, że ci, którzy krzyczą: „łapać faszystę!”, sami są faszystami” – oznajmił Jakubiak.

„Oni nie wierzą w Boga, niszczą kościoły, chcą opiłować katolików itd., a to jest jedna z głównych cech faszyzmu. Możemy śmiało mówić o faszyzmie w kontekście PO” – podkreślił.

Dopytywany, czy PO to „patia faszystowska”, odparł: „Ależ oczywiście”. „Platforma Obywatelska ma wszystkie znamiona faszyzmu. Po pierwsze, walczy z Kościołem i wiara, chce poprzez sprzedanie majątku państwa polskiego w obce ręce scentralizować ten majątek w jednych rękach, najczęściej sąsiada niemieckiego. Gloryfikują też jednego wodza, którym jest Tusk. Oni się do tego nie chcą przyznać, natomiast fakty mówią same za siebie” – powiedział Jakubiak.

