Arkadiusz Jakubik to kolejna osoba, która postanowiła publicznie skomentować postawę Pawła Kukiza przy okazji głosowania nad nowelizacją ustawy medialnej. Na antenie TVN24 aktor i muzyk stwierdził, że nie jest w stanie zrozumieć, co stało się z posłem.

Dyskusja wokół postawy Pawła Kukiza podczas głosowania nad nowelizacją ustawy medialnej stała się w ostatnich dniach przedmiotem ostrej dyskusji. Kukiz najpierw przyczynił się do reasumpcji głosowania o odroczenie obrad do 2 września, a następnie poparł projekt ustawy, określony potocznie mianem „lex TVN”.

Taką postawę skrytykowało wiele osób – nie tylko politycy, ale też między innymi artyści i dziennikarze. Na antenie TVN24 o to, czy wystąpiłby z Kukizem na jednej scenie, pytany był aktor i muzyk Arkadiusz Jakubik. „Czytałem trochę wpisów kolegów, przyjaciół Pawła Kukiza, więc oszczędzę sobie mocniejszego komentarza. Odpowiedź brzmi: nie, nie wystąpiłbym” – stwierdził.

Jakubik nie ukrywał, że jest rozczarowany i zażenowany tym, co robi Paweł Kukiz „jako poseł i jako człowiek”. „Nie jestem w stanie zrozumieć, co się stało z tym człowiekiem, że dzisiaj zachowuje się tak haniebnie. Mam nadzieję, że Paweł Kukiz sam, bez towarzystwa z branży muzycznej, nie wejdzie już na scenę. Myślę, że po tym, co zrobił, to jajka i śmierdzące pomidory poleciałyby na scenę. Przykro i smutno” – powiedział.

Żr.: TVN24