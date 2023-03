Ten atak został przypuszczony, materiał który został opublikowany kilka dni temu, mam oczywiście swoją teorię, dlaczego akurat taki był timing i akurat w tym momencie – oświadczył Rafał Bochenek na antenie Polskiego Radia 1. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości ujawnił, o co jego zdaniem chodzi w publikacji o Janie Pawle II.

Nie milkną echa nowego reportażu serii „Bielmo”. Materiał dotyczył pedofilii wśród duchownych w okresie, kiedy Karol Wojtyła jeszcze nie był papieżem. Reportaż sugeruje, że późniejszy papież niedostatecznie walczył ze zjawiskiem pedofilii.

Emisja filmu dokumentalnego wywołała falę reakcji w mediach jedni krytykują Kościół Katolicki, inni stają w obronie dobrego imienia Karola Wojtyły. Do drugiej grupy zalicza się obóz rządzący.

Najpierw premier Mateusz Morawiecki opublikował specjalny spot, w którym broni Jana Pawła II. Z kolei W czwartek rzecznik PiS Rafał Bochenek ujawnia, czym jego zdaniem, motywowana jest publikacja materiału dziennikarskiego. W opinii polityka, możemy mieć do czynienia z próbą „przykrycia tematu”.

– Ten gigantyczny atak i przekroczenie pewnych granic, kolejny raz przekroczenie granic przez telewizję TVN pokazuje że tam nie ma żadnych zachowań, żeby niszczyć najważniejsze symbole, najważniejsze postaci w naszej historii, a taką postacią niewątpliwie jest święty Jan Paweł II, największy nasz rodak, człowiek który jest właściwie jednym z ojców niepodległości naszego kraju – podkreślił Bochenek w programie „Sygnały dnia” na antenie Polskiego Radia 1.

W opinii rzecznika PiS czas premiery został wybrany nieprzypadkowo. – Ten atak został przypuszczony, materiał który został opublikowany kilka dni temu, mam oczywiście swoją teorię, dlaczego akurat taki był timing i akurat w tym momencie – ocenił.

– Myślę że przede wszystkim dlatego, żeby odwrócić uwagę od sprawy pedofilii w PO i tego, że syn posłanki Filiks, której bardzo współczuję i wyrażam głębokie kondolencje z powodu tego, co się stało, to gigantyczny ból dla matki, kiedy traci swojego syna w wyniku samobójstwa, ale jej syn niestety ale był ofiarą pedofila, który był członkiem PO – dodał.

„Przyszłość Polski zależy od was!

To jest nasza Ojczyzna!

To jest nasze być i nasze mieć!”

Jan Paweł II pic.twitter.com/HjAo68UFt1