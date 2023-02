Jann, młody wokalista, który brał udział w preselekcjach do Eurowizji, podbił serca widzów. Okazuje się, że w przeszłości brał udział w programie „Nasz Nowy Dom”. Opowiedziała o tym Katarzyna Dowbor.

Jann z piosenką „Gladiator” podbił serca polskich widzów podczas podczas preselekcji do Eurowizji. Widzowie przyznali mu najwyższą notę, jednak jury nie dało mu zwycięstwa. Ostatecznie triumfatorką została Blanka, która zostanie reprezentantką naszego kraju podczas koncertu.

Na temat Janna ciekawostkę ujawniła Katarzyna Dowbor. Okazuje się bowiem, że 23-letni Jan Romanowski, bo tak nazywa się młody mężczyzna, w przeszłości brał udział w programie „Nasz Nowy Dom”. Wystąpiła w nim zresztą cała jego rodzina.

Katarzyna Dowbor, prowadząca program, opowiedziała o tym, jak wspomina wizytę w jego domu oraz fakt, iż ekipa „Nasz Nowy Dom” pomogła zmienić jego miejsce zamieszkania.

Jann brał udział w programie „Nasz Nowy Dom”. Katarzyna Dowbor wspomina

Jan Romanowski pochodzi z Garwolina i ma siedmioro rodzeństwa. Jego rodzina wzięła udział w programie Polsatu w 2013 roku. Katarzyna Dowbor, prowadząca program, wspomina wokalistę, który walczył o występ na Eurowizji.

– To było dziesięć lat temu i to był drugi odcinek programu „Nasz nowy dom”. Pamiętam doskonale całą rodzinę. Oni mieli trudną sytuację życiową. Musieli się przeprowadzić z Lublina pod Garwolin do babci. Ta sytuacja ich zaskoczyła, ale byli bardzo pogodni i uśmiechnięci, dzieciaki zrobiły na mnie duże wrażenie i będę ich zawsze pamiętać – powiedziała dziennikarka (cytat za plotek.pl).

Dowbor przyznała również, że dzieci, w tym Jann, zadziwiły ją swoją mądrością. – Fajna rodzina, bardzo ze sobą zżyta. Dużo czasu z nimi wtedy spędziłam – podkreśliła.

Przeczytaj również: