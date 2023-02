22 lutego rozpoczął się Wielki Post. Czego w tym czasie nie wolno robić katolikom? Poniżej przedstawiamy listę.

Wielki Post to niezwykle ważny czas dla wszystkich katolików. Wtedy każdy katolik powinien duchowo przygotować się do Świąt Wielkanocnych, czyli Zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. Księża zachęcają w tym czasie do podejmowania wyrzeczeń oraz postanowień i jeszcze bardziej wnikliwego studiowania Pisma Świętego.

Wielki Post rozpoczyna się w Środę Popielcową i trwa – przez 40 dni – aż do Triduum Paschalnego. Kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek i ma przygotować katolików do obchodów Wielkiej Niedzieli.

Przepisy kościelne jasno regulują co można, a czego nie można robić w tym czasie. Poniżej przedstawiamy listę rzeczy, których katolik powinien wystrzegać się w czasie Wielkiego Postu.

Czego nie możesz robić w Wielki Post? Wskazówki dla katolików

Z kościelnych przepisów, a dokładnie z czwartego przykazania kościelnego, wynika, iż katolicy powinni:

zachowywać nakazane posty

zachowywać wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych

powstrzymywać się od udziału w zabawach

Istotne jest, iż wierni nie mogą jeść mięsa w piątki. Dzień ten symbolizuje bowiem Wielki Piątek, czyli wspomnienie męki i śmierci Jezusa Chrystusa. W tym czasie katolicy mogą jednak spożywać ryby, a także np. owoce morza.

Przeczytaj również: