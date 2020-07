Już 12 lipca odbędzie się w naszym kraju druga tura wyborów prezydenckich. Kandydaci walczą głównie o głosy niezdecydowanych wyborców, między innymi tych, którzy głosowali na Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka. O wyborcach Konfederacji w zaskakujący sposób mówił prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Wiele wskazuje na to, że walka w drugiej turze wyborów prezydenckich może być bardzo wyrównana. Zarówno Andrzej Duda, jak i Rafał Trzaskowski, wykorzystują wszystkie środki, by przekonać do siebie wyborców. Trwa walka przede wszystkim o elektoraty, które w pierwszej turze zagłosowały na Szymona Hołownię i Krzysztofa Bosaka, ponieważ to oni zajęli trzecie i czwarte miejsce.

O ile Rafałowi Trzaskowskiemu bardzo łatwo znaleźć punkty wspólne z Szymonem Hołownią, o tyle o wiele trudniej jest to zrobić w przypadku Krzysztofa Bosaka. Politycy Koalicji Obywatelskiej w ostatnim czasie próbują przekonać do siebie wyborców Konfederacji. W rozmowie z „Gazetą Wyborczą” próbował zrobić to prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak.

Polityk podkreślił, że spotyka się z wyborcami Konfederacji i stara się ich słuchać. „Spotykam zwolenników Konfederacji na treningach bokserskich. Staram się rozmawiać i słuchać tych ludzi – Polaków, którzy mają po 17, 18 lat, drobnych przedsiębiorców, którym nie było łatwo za rządów Platformy i którym nie jest łatwo teraz” – powiedział.

Jaśkowiak: „Nie jest tak, że wszyscy wyborcy Konfederacji są faszystami”

Prezydent Poznania stwierdził, że nie każdy wyborca Konfederacji jest od razu agresywnym wobec LGBT faszystą. „To nie jest tak, że wszyscy wyborcy Konfederacji są faszystami i są z automatu agresywni wobec osób LGBT. To jest szuflada, do której ich wsadzono. Tymczasem jest wśród nich wielu mikroprzedsiębiorców, szukających w polityce kogoś, kto będzie lepiej reprezentował ich interesy” – mówił.

Polityk stwierdził, że teraz Rafał Trzaskowski powinien usiąść przy stole z Konfederacją w sprawie ich postulatów. „Rafał powinien usiąść do stołu z Konfederacją i jasno powiedzieć, jaki jest jego stosunek do mikroprzedsiębiorców i jaką ma dla nich ofertę, chociażby w zakresie podatków. Niech im pokaże, że myśli w kategoriach obronności naszego kraju, bo oni nie tolerują słabości, przede wszystkim w relacjach z Moskwą. Trzaskowski musi być z nimi szczery, otwarty i uczciwy” – stwierdził.

Czytaj także: Cejrowski o II turze wyborów: „Widzę, że Trzaskowski wygrał”

Źr.: Gazeta Wyborcza