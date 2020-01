Leszek Jażdżewski odniósł się na swoim profilu na Twitterze do dyskusji wokół Tomasza Grodzkiego. W mediach pojawia się coraz więcej doniesień o rzekomej korupcji w szpitalu, gdzie pracował obecny marszałek Senatu. Wypowiedź dziennikarza bardzo nie spodobała się polityk opozycji, którzy nie zawahali się przed otwartą krytyką.

W mediach pojawia się coraz więcej relacji pacjentów szpitala Szczecin – Zdunowo, w którym pracował Tomasz Grodzki. Świadkowie opowiadają, że w placówce dochodziło do licznych przypadków korupcji. Zarówno marszałek Senatu, jak i politycy opozycji odpierają te zarzuty, ale inne zdanie w temacie ma Leszek Jażdżewski.

O publicyście Liberte stało się głośno po jego antyklerykalnym wystąpieniu poprzedzającym wykład Donalda Tuska. Od tego czasu Jażdżewski był jednoznacznie kojarzony z opozycją. Tymczasem jego wpis o Grodzkim spowodował krytykę, jaka na niego spadła właśnie ze strony polityków opozycji.

„Lider opozycji – na tle pisowskiego TKM – powinien być jak żona cezara. Media donoszą o kolejnych przypadkach korupcji w szpitalu prof. Grodzkiego, które niestety wyglądają wiarygodnie.” – pisze Jażdżewski w mediach społecznościowych. „Grodzki powinien pozwać te osoby. A opozycja pomyśleć o wymianie marszałka senatu.” – podsumował.

Lider opozycji – na tle pisowskiego TKM – powinien być jak żona cezara. Media donoszą o kolejnych przypadkach korupcji w szpitalu prof. Grodzkiego, które niestety wyglądają wiarygodnie. Grodzki powinien pozwać te osoby. A opozycja pomyśleć o wymianie marszałka senatu. pic.twitter.com/Zn9vXTxVLM — Leszek Jażdżewski (@LesJazd) December 31, 2019

Jażdżewski odpiera krytykę

Jego zdanie bardzo nie spodobało się politykom opozycji. „Uległeś Leszku PiSowskiej propagandzie i nakręcanej z Nowogrodzkiej nagonce i hejtowi wobec Marszałka. Każde oszczerstwo spotyka się z aktywnością Mec. Duboisa. Nie ma żadnego wiarygodnego zgłoszenia do prokuratury. Czas się wycofać z błędnego komentarza i po prostu przeprosić.” – napisał na Twitterze Michał Szczerba. „2 tys za operację w publicznym szpitalu (przyjęte w prywatnym gabinecie- bez różnicy) do czego Grodzki się sam przyznał rzuca cień na jego etykę zawodową. Jest obciążeniem dla opozycji. Nie stać Was na to” – odparł Jaźdzewski.

2 tys za operację w publicznym szpitalu (przyjęte w prywatnym gabinecie- bez różnicy) do czego Grodzki się sam przyznał rzuca cień na jego etykę zawodową. Jest obciążeniem dla opozycji. Nie stać Was na to. — Leszek Jażdżewski (@LesJazd) January 1, 2020

Do sprawy odniósł się również Arkadiusz Myrcha. „Radio Szczecin, jak wiele innych publicznych stacji, jest medialnym narzędziem PiS do walki z opozycją. Powszechnie posługują się kłamstwami i manipulacjami. Szok, że doświadczony redaktor może pisać takie nieodpowiedzialne i zwyczajnie naiwne tezy. Szok.” – napisał. Również jemu odpowiedział Jażdżewski.

„Arku, od momentu przyznania, że poszła kasa „w prywatnym gabinecie” sprawa wizerunkowo jest dla Was przegrana. Myślcie lepiej jak z tego wyjść. A inflacja „szoków” moim tweetem Wam nie pomoże, tylko nakręca jeszcze zainteresowanie niewygodną dla KO sprawą. ” – napisał Jażdżewski.

Arku, od momentu przyznania, że poszła kasa „w prywatnym gabinecie” sprawa wizerunkowo jest dla Was przegrana. Myślcie lepiej jak z tego wyjść. A inflacja „szoków” moim tweetem Wam nie pomoże, tylko nakręca jeszcze zainteresowanie niewygodną dla KO sprawą. https://t.co/mClRoJrDCO — Leszek Jażdżewski (@LesJazd) January 1, 2020

