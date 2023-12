Jerzy Owsiak zabrał głos ws. obecności WOŚP w TVP. Szef organizacji zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Facebook.

Od momentu wprowadzenia zmian w TVP pojawiło się wiele spekulacji dotyczących powrotu WOŚP do telewizji publicznej. Konkretów w tej sprawie jednak jak dotąd nie było. W końcu głos postanowił zabrać Jerzy Owsiak.

Szef WOŚP zamieścił wpis w serwisie społecznościowym Facebook. Odniósł się w nim do całej sprawy. Jego komentarz może być jednak dla wielu osób zaskoczeniem. Owsiak nie podszedł bowiem do powrotu WOŚP do TVP zbyt entuzjastycznie – przynajmniej na ten moment.

– 31 lat temu TVP po raz pierwszy pokazała Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zrobiła to 24 razy. Dzisiaj ciągle ktoś nam i mnie zadaje pytanie: czy WOŚP wróci do TVP? – napisał Owsiak.

Jerzy Owsiak o WOŚP w TVP

Owsiak przyznaje, że w przeszłości WOŚP została potraktowana przez TVP „z laczka”. – Telewizja Polska nagle, tak z laczka, odpuściła nas sobie i dlatego naszym nadawcą podczas 25. Finału stała się grupa TVN, dziś TVN Warner Bros. Discovery – napisał inicjator akcji charytatywnej. – Przez ten czas każda telewizja i w ogóle każde media mogły się akredytować na Finał. TVP także. Na 32. Finał też może to zrobić – dodał.

Szef WOŚP przyznaje, że finał akcji już za miesiąc, natomiast w TVP wciąż mamy do czynienia z gigantycznym zamieszaniem. Owsiak sugeruje, że nadal nie wiadomo, jak to wszystko się zakończy.

– Finał za miesiąc, a awantura na Woronicza i Placu Powstańców piekielna. No i teraz, kto i kogo wyśle? I komu akredytacje? To takie dylematy w czasie świątecznego spaceru! Jesteśmy, jak zawsze, gotowi grać ze wszystkimi! – podsumował.

