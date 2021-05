Zmarł Jerzy Wilk, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były prezydent Elbląga. Miał 66 lat. O śmierci polityka poinformował w mediach społecznościowych jego partyjny kolega Krzysztof Sobolewski.

Jerzy Wilk w latach 2013-2014 pełnił urząd prezydenta Elbląga. Od 2015 r. sprawuje mandat posła z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Ponownie wybrany do Sejmu w wyborach w 2019 r.

„Spoczywaj w Pokoju Przyjacielu” – napisał na swoim profilu na Twitterze Krzysztof Sobolewski, który poinformował o śmierci posła.

Spoczywaj w Pokoju Przyjacielu 🙏🙏🙏

Wieczny Odpoczynek Racz Mu Dać, Panie, a Światłość Wiekuista Niechaj Mu Świeci. Niech Odpoczywa w Pokoju Wiecznym. Amen🙏@WilkJerzy pic.twitter.com/0OuVZg8cgP — Krzysztof Sobolewski 🇵🇱100PL🇵🇱 (@AC_Sobol) May 16, 2021

Kim był Jerzy Wilk?

Jerzy Wilk od 1981 r. należał do NSZZ „Solidarność”. Należał do Porozumienia Centrum w latach 1991-1995, a następnie do Akcji Wyborczej Solidarność. W 2001 r. na dobre związał się z Prawem i Sprawiedliwością.

TVP Info wspomina, że zmarły polityk był zasłużonym samorządowcem. Wielokrotnie pełnił funkcję radnego miasta Elbląga, a w latach 2006-2013 wiceprzewodniczącego Rady. Właśnie w 2013 r. po zwycięstwie w przedterminowych wyborach objął urząd prezydenta miasta.

Od 2014 r. pełnił funkcję wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej. W 2015 r. i ponownie w 2019 r. otrzymał mandat poselski z listy Prawa i Sprawiedliwości. W Sejmie IX kadencji zasiadł w Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.

