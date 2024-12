Są wyniki najnowszego sondażu prezydenckiego. Przeprowadził go Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Choć termin wyborów prezydenckich nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony, to kampania bez wątpienia wystartowała. Najbardziej widoczni są kandydaci dwóch największych ugrupowań, czyli Koalicji Obywatelskiej oraz Prawa i Sprawiedliwości, choć w przypadku tego drugiego ugrupowania jest to po prostu udzielone poparcie.

Rafał Trzaskowski i Karol Nawrocki, bo o nich mowa, stoczą bój o fotel prezydencki. Który z nich ma największą szansę? Są wyniki najnowszego sondażu przeprowadzonego przez Instytut Badań Pollster na zlecenie „Super Expressu”.

Wynika z niego, że Rafał Trzaskowski może liczyć na poparcie 41,96% głosów, z kolei Karol Nawrocki, obywatelski kandydat popierany przez PiS, uzyskał w sondażu 28,7%. Ostatnie miejsce na podium zajmuje z kolei Sławomir Mentzen, kandydat Konfederacji, którego popiera 12,68% respondentów.

Wiele wskazuje więc na to, że, póki co, Rafał Trzaskowski może spać spokojnie. Z innych badań wynika jednak, że poparcie dla Karola Nawrockiego stale rośnie, a kandydat popierany przez PiS minimalizuje stratę do kandydata KO.

