Dramatyczny wypadek z udziałem Polaków w Kenii. Dwóch naszych rodaków niestety zginęło na miejscu.

Do tragedii doszło w środę 11 grudnia. Wszystko rozegrało się na na autostradzie z Mombasy do Nairobi w Kenii. Polscy turyści znajdowali się wówczas w drodze do parku narodowego Tsavo.

O sprawie informuje lokalny portal internetowy Tuko, którego redakcja podaje, że kierowca vana (znajdowali się w nim turyści z Polski i Holandii), zderzył się czołowo z jadącym z naprzeciwka samochodem ciężarowym. Osoba siedzącą za kierownicą ciężarówki miała dokonać wcześniej niebezpiecznego manewru wyprzedzania.

Niestety, dwóch obywateli Polski zginęło na miejscu. Cztery osoby zostały ranne i przetransportowano je do szpitala. Z tego, co podają lokalne media znajdują się obecnie w ciężkim stanie.

– W wyniku zderzenia rannych zostało dwóch zagranicznych pasażerów (mężczyzn), obywateli Polski (ich nazwiska utajniono w celu poinformowania najbliższych), a cztery osoby zostały ranne – przekazała w komunikacie dla mediów tamtejsza policja.

