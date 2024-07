Joanna Krupa skomentowała otwarcie Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Jej opinia nie jest jednoznaczna.

Joanna Krupa, znana modelka i prezenterka, została poproszona o komentarz do otwarcia ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Wydarzenie miało kontrowersyjny charakter i odbiło się bardzo szerokim echem.

Krupa przyznała, że samego eventu nie oglądała, ale widziała urywki w mediach społecznościowych, w tym m.in. na Instagramie. – Nie oglądałam, tylko coś krótko widziałam na Instagramie, że były te drag queens i tam było tak jak z Jezusem, coś tam porównali – powiedziała cytowana przez jastrzabpost.pl.

Modelka przyznała, że „niesamowite” jest to, iż świat coraz bardziej się otwiera, ale jednak nie była do końca przekonana do słuszności takiej formy wyrazu artystycznego. Świadczy o tym dalsza część jej wypowiedzi.

– Myślę jednak, że jest to niesamowite, że świat coraz bardziej się otwiera na wszystko, żeby wszystkich akceptować, ale też myślę, że to troszkę jest too much – oświadczyła.

Przeczytaj również: