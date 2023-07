Po nagraniu Donalda Tuska na temat imigrantów, w sieci wybuchła burza. Były poseł Platformy Obywatelskiej John Godson również zdecydował się zabrać głos w tej sprawie. Padły bardzo gorzkie słowa pod adresem przewodniczącego PO.

Tusk opublikował w sieci nagranie, na którym nawiązał do zamieszek we Francji. Jednocześnie oskarżył Jarosława Kaczyńskiego o to, że ten chce… sprowadzić do Polski imigrantów.

„Kaczyński już w zeszłym roku ściągnął z takich państw ponad 130 tysięcy obywateli – 50 razy więcej niż w 2015 roku. Te wizy będzie można dostawać łatwo i szybko, i będą je rozdzielać zewnętrzne firmy, bo tak dużo jest zamówień” – twierdził Tusk. „Może potrzebna mu jest wewnętrzna wojna, konflikt, strach polskich obywateli – bo wtedy lepiej mu rządzić, wtedy łatwiej będzie mu wygrać wybory. Musimy jak najszybciej go odsunąć od władzy, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa. Ono się naprawdę czai za rogiem. Polacy muszą odzyskać kontrolę nad swoim państwem i jego granicami” dodał.

Do sprawy odniósł się wieloletni członek Platformy Obywatelskiej i poseł tej partii John Godson. Były polityk opublikował nagranie sprzed lat, na którym u boku Tuska zapewniał, że Polska jest najbardziej gościnnym krajem.

„Wystąpienie z Donaldem Tuskiem przed Euro 2012. Wtedy zapewniał i potwierdziłem że Polska jest bardzo gościnnym krajem dla obcokrajowców. Panie Donaldzie – co się zmieniło?” – pisze wyraźnie zawiedziony John Godson. „Ktoś może teraz napisać: »Murzyn zrobił swoje, Murzyn musi odejść«” – podsumował gorzko.

