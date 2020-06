Justyna Klimasara zamieściła w sieci zdjęcie w stroju kąpielowym. – Będziecie modlić się ze mną? – zapytała, nawiązując do zbliżającego się Bożego Ciała. Publikacja wywołała falę komentarzy. Zareagował Kamil Bortniczuk z Porozumienia. – Pomodlimy się za Panią Justynę z okazji #BozeCialo? – zaproponował.

Lewicowa działaczka Justyna Klimasara zamieściła w sieci roznegliżowane zdjęcie w jacuzzi. Jednocześnie postanowiła sprowokować internautów do dyskusji. „Do #BożeCiało zostało parę dni, ale nie mogłam się doczekać. Będziecie modlić się ze mną?” – zapytała.

Do #BożeCiało zostało parę dni, ale nie mogłam się doczekać. Będziecie modlić się ze mną? pic.twitter.com/DwZanpCGZ2 — Justyna Klimasara (@JKlimasara) June 8, 2020

Jej wpis wywołał setki komentarzy. „Jestem ateistką ale uważam, że są pewne granice. Dramat” – napisała jedna z internautek. „Jeśli dziewczyna nie może zaistnieć inteligencją to zawsze pokazuje swój tyłek…” – dodaje inna.

Niektórzy internauci potraktowali prowokację z przymrużeniem oka, odpowiadając w tym samym stylu. „Nie chciałbym psuć Pani nastroju, ale w tym jacuzzi Pan Tarczyński kiedyś stopą wymachiwał” – napisał jeden z Twitterowiczów. „Wszystkie feministki są z Ciebie dumne” – dodaje inny internauta.

Klimasara usiłowała wyjaśnić swoje zachowanie we wpisie na Instagramie. „Wstawiłam zdjęcie mojego tyłka na basenie (na Twitter), aby biedni mizogini mieli się do czego przeczepić. Wszystko w kontekście święta katolickiego. Potrzeba nam dystansu do KK. Poza tym lubię mój tyłek. Przy okazji zapraszam na TT, tam wrzucam opinie” – przekonuje.

Na prowokacyjne zachowanie lewicowej działaczki zareagował poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. – Pomodlimy się z Panią Justyną, ale przede wszystkim za Panią Justynę z okazji #BozeCialo? Ode mnie leci „Zdrowaśka” – zaproponował.

Pomodlimy się z Panią Justyną, ale przede wszystkim za Panią Justynę z okazji #BozeCialo? Ode mnie leci "Zdrowaśka". https://t.co/WHFY8swGov — Kamil Bortniczuk (@KamilBortniczuk) June 8, 2020

Źródło: se.pl, Twitter, Instagram