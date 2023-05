Justyna Kowalczyk-Tekieli opublikowała wzruszający wpis na Twitterze. Wiele wskazuje na to, że jest to zapis ostatniej rozmowy z jej zmarłym mężem, Kacprem Tekieli.

Dramat Justyny Kowalczyk-Tekieli. Popularna biegaczka narciarska straciła męża, Kacpra Tekielego, który zginął w szwajcarskich Alpach. Mężczyzna wspinał się na jeden z tamtejszych szczytów i zginął pod lawiną.

Para miała dziecko i wiele wspólnych planów, które zostały brutalnie przerwana. Niedawno Justyna Kowalczyk-Tekieli zamieściła wpis w serwisie społecznościowym Twitter, który – tak można wnioskować – stanowi zapis ostatniej rozmowy z jej mężem.

Z wpisu Kowalczyk-Tekieli wynika, że Kacper Tekieli łączył się z nią podczas wspinaczki na szczyt Jungfrau. Wspinaczki, która niestety okazała się ostatnią w jego życiu.

Kowalczyk-Tekieli ujawniła zapis ostatniej rozmowy z mężem?

– 17 V 1023 Jungfrau (4158m) – rozpoczęła swój wpis Justyna Kowalczyk-Tekieli publikując tweeta w serwisie społecznościowym Twitter. Dalej polska biegaczka przytacza krótką rozmowę ze swoim mężem.

– 10.12 AM -PIK. Kocham Was Kotki – miał powiedzieć Kacper Tekieli. – My Ciebie bardziej mój Kochany. Brawo – odpowiedziała Kowalczyk-Tekieli. – Dobranoc mój cudowny Kacperku – zakończyła swój wpis była sportsmenka. Dołączyła do niego również zdjęcie, na którym widać stojącego Kacpra Tekielego na szczycie góry.

