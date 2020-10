Jarosław Kaczyński osobiście zwrócił się do posłów opozycji w Sejmie. Padły ostre słowa, bo prezes PiS oskarżył polityków opozycji o dokonywanie przestępstw.

Kaczyński wyszedł na mównicę, bo postanowił osobiście odpowiedzieć na wystąpienie Cezarego Tomczyka z PO, który z kolei nawiązał do wczorajszego wystąpienia prezesa PiS. Zwracając się do Kaczyńskiego, powiedział, że we wtorkowym wystąpieniu prezes PiS „wzywał do samosądów, do budowania PiS-owskich bojówek, które mają być wysyłane przeciwko protestującym”.

Kaczyński nie przebierał w słowach, bo odpowiadając sam przedstawił mocne zarzuty pod adresem opozycji. „Tu padło szereg kłamliwych zarzutów i to na zasadzie całkowitego odwrócenia się od prawdy. Mamy dzisiaj w Polsce bardzo wysoki stan zagrożenia z powodu epidemii. Ten stan wyklucza jakiekolwiek spotkania publiczne powyżej pięciu osób. Z waszego podjudzenia odbywają się setki, tysiące demonstracji” – mówił.

Kaczyński: „Jesteście przestępcami”

„To, co się tu dzieje pokazuje, jaki jest wasz poziom kultury politycznej i można powiedzieć, że państwowej. Wy w tej chwili w imię własnych interesów – małych brudnych interesów, interesów Nowaka, w imię tych interesów rozwalacie Polskę, narażacie na śmierć mnóstwo ludzi.” – grzmiał prezes PiS.

#Sejm | Jarosław #Kaczyński: Mamy dziś w Polsce wysoki stan zagrożenia epidemicznego, co wyklucza spotkania publiczne. Wy, tej chwili, w imię własnych, brudnych interesów, interesów #Nowak.a, rozwalacie Polskę. Narażacie na śmierć mnóstwo ludzi. pic.twitter.com/oaFbvMGTMe — TOP TVP INFO (@TOPTVPINFO) October 28, 2020

To nie koniec, bo dalej prezes PiS wytoczył ciężkie działa skierowane w stronę polityków opozycji. „Jesteście przestępcami. Możecie sobie wrzeszczeć Jest przestępstwo spowodowania niebezpieczeństwa powszechnego. Wy wzywając do demonstracji powodujecie tego rodzaju niebezpieczeństwa i odpowiecie za to” – powiedział Kaczyński.

