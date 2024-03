Witold Zembaczyński, poseł Koalicji Obywatelskiej i członek komisji ds. Pegasusa, zamieścił długi wpis w serwisie „X”. Nawiązał w nim do swojej wymiany zdań z Jarosławem Kaczyńskim, która odbiła się szerokim echem w całej Polsce.

Zembaczyński przepytywał Kaczyńskiego, tym razem w roli świadka, podczas komisji ds. Pegasusa. Prezes Prawa i Sprawiedliwości podszedł jednak do całej sprawy w dość niespodziewany sposób. Kaczyński naśmiewał się z Zembaczyńskiego, drwił z niego, a temu zwyczajnie puszczały nerwy.

W efekcie dziś więcej mówi się o wymianach zdań pomiędzy politykami niż o faktycznych zeznaniach złożonych przez Jarosława Kaczyńskiego. Komisja przybrała formę swoistego show.

Milczenie postanowił przerwać Zembaczyński, który zamieścił długi wpis w serwisie „X”. Odniósł się w nim do całej sprawy, a także do zachowania Jarosława Kaczyńskiego.

Witold Zembaczyński o zachowaniu Kaczyńskiego

– Pegasus i od początku stawiam merytoryczne pytania. Jednak dziś komisje śledcze przypominają wieczór face to face lub konferencję przed galą freak fight. Jest to za sprawą łamiącego wszelkie zasady zachowania członków i świadków komisji z Całość skandalicznego tuszowania afery, ich zachowanie godzące w dobra osobiste i etykę poselską, legitymizuje wprowadzony przez własne otoczenie na wielopiętrową minę Kaczyński – napisał Zembaczyński.

– W dotychczasowym kontakcie z Kaczyńskim, jako prezesem on dygotał i poniżał przeciwników mając prawo za nic. Wczoraj zaś Kaczyński, jako świadek był w poniżaniu i łamaniu prawa nienaturalnie ustabilizowany i rechoczący – dodał. – Wstępne naruszenie moich dóbr osobistych i art. 231, 258 kk. na okoliczność złamania, których go przesłuchałem to na skali odpowiedzialności niskie koszty za używanie cyber broni. Kaczyński z całym środowiskiem ma dużo więcej do stracenia. Za wszelką cenę zrobią z komisji śledczej autentyczny freak fight ring, a ja to obnażę – podsumował polityk.

