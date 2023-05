800 plus to najnowszy pomysł Prawa i Sprawiedliwości. Podwyżkę popularnego programu ogłosił sam Jarosław Kaczyński. Jak zareagowała Platforma Obywatelska? Wiceszef PO Cezary Tomczyk rzucił wyzwanie PiS.

Prawo i Sprawiedliwość przedstawiło swoje nowe pomysły podczas konwencji „Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Darmowe leki, dopłaty do autostrad i 800 plus – to kluczowe punkty ogłoszone przez liderów PiS.

Rzecz jasna najgłośniej rozniosła się wiadomość o podniesieniu kwoty programu 500 plus, którą ogłosił sam Jarosław Kaczyński. – Od nowego roku program 500 plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus – oświadczył prezes PiS.

Tuż po ogłoszeniu wzrostu świadczenia 500 plus oczy dziennikarzy zwróciły się w stronę Platformy Obywatelskiej. Jaka będzie odpowiedź największej formacji opozycyjnej? Pierwsza poważna deklaracja padła z ust wiceszefa PO Cezarego Tomczyka.

Wiceszef PO postanowił wyjść z inicjatywą… przyspieszenia prac nad projektem. – Politykom PiS powinno się zadać pytanie, dlaczego ta waloryzacja 500+ nie ma nastąpić już natychmiast – zastanawiał się w rozmowie z Wirtualną Polską.

– Chciałbym, żeby takie sprawy były realizowane natychmiast i zastanawiam się, dlaczego PiS proponuje waloryzację dopiero od nowego roku – zastrzegł.