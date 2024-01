Cel jest taki, że w dziesięciu najważniejszych sferach tracimy suwerenność – powiedział w Lublinie Jarosław Kaczyński. Prezes Prawa i Sprawiedliwości uważa, że premier Donald Tusk realizuje niebezpieczny dla Polaków plan.

Jarosław Kaczyński wygłosił przemówienie w Lublinie. Prezes PiS ostrzegał zgromadzonych przed działaniami koalicji rządzącej, podając przykłady negatywnych – jego zdaniem – posunięć. Skrytykował m.in. opieszałość ws. elektrowni jądrowej.

– Musimy mieć tę energię, a zaczynają się różnego rodzaju gierki. A to te małe reaktory niedobre, a to trzeba jeszcze raz badać wszystkie warunki budowy wielkiej elektrowni nad Morzem Bałtyckim, a to elektrownia w pobliżu Pątnowa też zła, też są jakieś przeszkody. To jest godzenie w nasze szanse gospodarcze – zaznaczył.

Nawiązał także do historycznego planu „Mitteleuropy”, który zakładał niemiecką dominację w regionie Europy Środkowej. – Autor przewidywał, że Polska będzie istniała jako dużo mniejsze państwo niż dzisiaj. (…) To ma być kraj w pełni zależny od Niemiec. I może się rozwijać gospodarczo, ale ma być zawsze za Niemcami. My się na taką politykę nie zgadzamy – oświadczył.

Kaczyński o planie Tuska. Ostrzega Polaków przed konsekwencjami

W pewnym momencie mówił wprost o „planie” realizowanym przez rząd Tuska. – Chodzi o to, czy ten plan zmiany traktatów europejskich, który przez głos polskich zdrajców przeszedł. W tym wypadku była to cwana wrona, nie tylko ruda, ale cwana, bo to nie on głosował za tym. Głosowali inni. On ciągle twierdzi, że się na to nie zgodzi – przypomniał.

– Cel jest taki, że w dziesięciu najważniejszych sferach tracimy suwerenność. Przestajemy być niepodległym państwem, przestajemy być obywatelami. A z czasem, także przy takiej polityce oświatowej, przestaniemy być Polakami w ogóle. Chcą z nas zrobić parobków, a mamy potencjał, by być wielkim narodem – ostrzegał prezes PiS.

– Platforma Obywatelska to jest po prostu partia zewnętrzna. Tak De Gaulle mówił o komunistach, ja tak mówię o nich. To jest niemiecka partia, nie polska. I to, że pan Tusk jest takiego koloru włosów, jakie ma, nie ma znaczenia – dodał.

