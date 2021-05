Możliwe są wybory przedterminowe? – takie pytanie padło podczas najnowszego wywiadu wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego z tygodnikiem „Sieci”. Co odpowiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości?

Temat przyspieszonych wyborów parlamentarnych powraca regularnie w wypowiedziach polityków głównych partii opozycyjnych. O takim rozwiązaniu często wspomina Szymon Hołownia, a nawet Borys Budka.

W ostatnim czasie narracja o planie przedterminowych wyborów powróciła za sprawą ogłoszenia Polskiego Ładu. Według niektórych sympatyków opozycji Jarosław Kaczyński wykorzysta moment i Polski Ład stanie się de facto programem wyborczym. Wątek ten poruszono podczas rozmowy prezesa PiS z tygodnikiem „Sieci„.

– Nie, (Polski Ład – red.) to program rządzenia. Będziemy się jednak oczywiście do niego w kampanii wyborczej odwoływać, o ile oczywiście zrealizujemy go w odpowiednio wysokim stopniu – tłumaczył Kaczyński.

Kierownictwo PiS planuje przedterminowe wybory parlamentarne? Jarosław Kaczyński ucina spekulacje

– Ludzie muszą zobaczyć, że to są fakty, konkretne zmiany. W ogóle w dobrych programach wyborczych, zapowiadających zmiany korzystne dla społeczeństwa, w takiej rywalizacji między partiami, nie ma niczego złego – dodał.

Kaczyński odniósł się również do plotek na temat planowanych przedterminowych wyborów. – Żadnego takiego planu nie ma. Polski Ład ma być programem realizowanym, wdrażanym, co wymaga czasu. W wielu miejscach wymaga to działań wykraczających poza obecną kadencję, jak budowa Centralnego Portu Komunikacyjnego – zapewnił prezes PiS.

