Trwa napięta atmosfera w budynku TVP przy ul. Woronicza w Warszawie. Obecny na miejscu Jarosław Kaczyński nie szczędził słów krytyki pod adresem nowego ministra kultury Bartłomieja Sienkiewicza. Oberwało się też prezydentowi Andrzejowi Dudzie.

„Za tymi drzwiami jest człowiek, który powinien być już zatrzymany, bo uderzył kobietę, uderzył posłankę” – mówił Kaczyński. Nawiązał w ten sposób do wcześniejszych przepychanek, w których ucierpiała jedna z posłanek PiS. „Jesteśmy w proteście przeciw temu, co tu się dzieje. Wykonujemy obowiązki z art. 19 i 20 ustawy o wykonywaniu mandatu posła, czyli dokonujemy akcji kontroli. Jesteśmy zupełnie legalnie i w ramach obowiązków poselskich i senatorskich” – tłumaczył prezes PiS.

Padły ostre słowa pod adresem Sienkiewicza. „To człowiek ze służb i to tych takich komunistyczno-nowych, bo tam było wielu ludzi z dawnej Służby Bezpieczeństwa. […] Zresztą premier Tusk mówił o tym, że to jest człowiek od bardzo twardych działań. Te twarde działania mamy w tej chwili w trakcie. Ale to są działania o charakterze kryminalnym” – powiedział Kaczyński.

„Nowa władza, mam nadzieję, że przyjdzie taki dzień, będzie musiała z tym stanem sobie jakoś poradzić, być może podjąć jakieś daleko idące decyzje. […] Mam nadzieję na to, że któregoś dnia sąd to oceni i orzeknie, co do niego należy. To będzie nie sąd „Iustitii”, tylko polski sąd” – mówił Jarosław Kaczyński.

Oberwało się też prezydentowi Andrzejowi Dudzie. „My wierzymy, że pewnego dnia, a może pewnej godziny prezydent, który w tej chwili nie wykazuje się aktywnością, zmieni zdanie. Mógłby tu interweniować bardzo zdecydowanie i cała sprawa by się skończyła. Wierzymy, że jednak podejmie takie interwencje i że obecny moment jest tylko przejściowy” – stwierdził prezes PiS.

Źr. Radio ZET