Dwa miesiące temu Kali miał nieprzyjemną sytuację z policją. Warszawscy funkcjonariusze zarekwirowali mu marihuanę, mimo że raper jest pacjentem uprawnionym do przyjmowania tego typu substancji. Policjanci stwierdzili jednak, że zarekwirują towar by sprawdzić, czy pochodzi on z legalnego źródła oraz czy posiada odpowiednie stężenie.

Teraz okazało się, że wszystko było w porządku i Kali mógł odebrać marihuanę z komisariatu. „Historyczna chwila, legendarny moment – policja oddała mi marihuanę skonfiskowaną dwa miesiące temu, ponieważ jestem pacjentem medycznym marihuany” – powiedział. „Chyba jestem jednym z pierwszych pacjentów w Polsce, który odebrali z policji susz” – dodał.

Kali: „Policja nie wierzyła, że posiadam susz z legalnego źródła”

Kali zaznaczył, że marihuana pochodziła z legalnego źródła oraz miała odpowiednie stężenie THC. „Niedobre jest to, że skonfiskowano mi ten susz i policja nie wierzyła, że posiadam susz z legalnego źródła czy że ma odpowiednie stężenie THC. Badanie wykazało, że stężenie THC jest odpowiednie do przypisanej mi recepty” – powiedział.

Kali odebrał marihuanę w towarzystwie swojego adwokata. On z kolei poinformował, że policja nie mogła ustalić, skąd ona pochodziła. „Policja zweryfikowała czy stężenie THC się zgadza, czy pacjent leczy się odpowiednią kompozycją kannabinoidów i uznała, że nie może ustalić, czy jest to legalny czy nielegalny susz” – mówił.

