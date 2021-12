Kamil Stoch gościł na antenie Radia ZET. Podczas rozmowy odpowiedział m.in. na pytanie dotyczące zakończenia kariery sportowej.

Podczas rozmowy na antenie Radia ZET Kamil Stoch mówił m.in. o tym, czy w najbliższym czasie zamierza zakończyć karierę sportowej. Skoczek, który od wielu lat odnosi sukcesy na światowych skoczniach, wypowiedział szczere słowa.

Okazuje się, że póki co jeden z liderów polskiej kadry nie myśli o tym, by zakończyć swoją przygodę z nartami i skocznią. „Nie myślę jeszcze o zakończeniu kariery. Póki mam możliwość, chcę oddawać dobre solidne skoki. Nie wybiegam daleko w przyszłość. Dla mnie zawsze najważniejsze jest to, co tu i teraz” – powiedział wprost Kamil Stoch.

Stoch zabrał głos także ws. zbliżającego się Turnieju Czterech Skoczni. Zawodnik ocenił, w jaki sposób podchodzi do prestiżowych zawodów. „Jestem pozytywnie nastawiony. Nie robię sobie dużej nadziei. Wierzę w to, że potrafię skakać. Zrobię to, co umiem. To jest wyczerpująca impreza, a teraz dodatkowym stresem są np. testy covidowe” – oświadczył.

Stoch komentował również słabszą dyspozycję naszych skoczków podczas tegorocznych zawodów Pucharu Świata. „Nie muszę pocieszać chłopaków. W pełni jestem z nimi, bo jestem częścią tej drużyny. Zawsze mogą przyjść gorsze momenty, ale nie ma co zwieszać głowy. To jest czas na walkę i możemy pokazać jakimi jesteśmy sportowcami. Nie powiem, że wszyscy się cieszymy, tańczymy w kółku i klaszczemy w dłonie. Takie sytuacje to nie jest nic nowego. Każdy z nas to przechodził. Musimy trzymać się razem i udowodnić naszą siłę” – oznajmił.