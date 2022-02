Kamil Stoch wygrał pierwszy piątkowy trening na skoczni olimpijskiej Zhangjiakou. Polak w wietrznych warunkach poleciał na odległość 101 metrów. Pozostali zawodnicy w czołowej trójce to jednak duże zaskoczenie.

Kamil Stoch pokazuje w Pekinie, że przerwa od skakania wpłynęła na niego pozytywnie. Już w czwartek spisywał się dobrze na treningach, w jednym z nich zajął drugie miejsce, w pozostałych plasował się w czołowej piętnastce. I chociaż trudno mówić jeszcze o stabilizacji formy, to Polak daje wyraźne sygnały, że chce liczyć się w walce o medale.

Potwierdził to w piątek rano, ponieważ wygrał pierwszy z treningów. Stoch poleciał na odległość 101 metrów, co wystarczyło do zwycięstwa. Drugie miejsce zajął Rosjanin Dania Sadreev a trzeci był Kanadyjczyk Mackenzie Boyd-Clowes.

Jeśli chodzi o pozostałych Polaków, najlepiej spisał się Piotr Żyła, który skoczył 96 metrów i rywalizację zakończył na 17. miejscu. 29 był Stefan Hula a 43 Paweł Wąsek. Zawiódł Dawid Kubacki, który skoczył zaledwie 76 metrów i uplasował się na 49. pozycji.

Żr.: Twitter/Skijumping.pl