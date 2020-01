Kamil Stoch wygrał niedzielny konkurs w Zakopanem. Trzykrotny mistrz olimpijski odniósł swoje 35. zwycięstwo w zawodach Pucharu Świata. Na podium zawodów na Wielkiej Krokwi znalazł się również Dawid Kubacki.

Po słabszym występie polskich skoczków w zawodach drużynowych w sobotę w Zakopanem przyszedł czas na konkurs indywidualny. Na liście startowej znalazło się pięciu Biało-Czerwonych: Aleksander Zniszczoł, Maciej Kot, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubacki. Dwóch ostatnich zaliczano do ścisłego grona faworytów niedzielnego konkursu, zwłaszcza Kubacki, który wygrał piątkowe kwalifikacje.

Przewidywania potwierdziły się. Dawid Kubacki prowadził po I serii konkursu, a na podium znalazł się także Kamil Stoch. Polaków rozdzielił reprezentant Niemiec Stephan Leyhe. Dobrze zaprezentował się także Piotr Żyła, który zajmował 7. miejsce. Niestety, pozostali reprezentanci nie zakwalifikowali się do drugiej serii. Aleksander Zniszczoł był 35., a Maciej Kot – 44.

Druga seria konkursu to wojna nerwów. Znakomity skok oddał lider Pucharu Świata Karl Geiger, który awansował z 10. na 5. miejsce. Świetną próbę zaliczył także Stefan Kraft, jednak to skaczący bezpośrednio po nim Kamil Stoch wygrał dzisiejszą rywalizację. Polak wylądował 140 metrów w znakomitym stylu i objął prowadzenie. Ani Leyhe, ani Kubacki, nie byli w stanie go pokonać. Pierwszy z nich zajął 4. miejsce, a Polak spadł na 3.

Dzisiejsze zwycięstwo było dla Kamila Stocha 35. triumfem w zawodach Pucharu Świata. Polakowi najwidoczniej podoba się Wielka Krokiew, ponieważ odniósł na niej 5. zwycięstwo.

