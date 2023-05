Ponad miesięczna walka o życie 8-letniego Kamilka z Częstochowy zmobilizowała tysiące internautów do pomocy. W jednej ze zbiórek udało się zgromadzić ponad 600 tys. złotych. Wiadomo już, co stanie się z tymi środkami.

Nie milkną echa dramatu 8-letniego Kamilka. Cała Polska śledziła zmagania lekarzy w walce o życie dziecka, które padło ofiarą brutalnej przemocy domowej. Po pewnym czasie wychodziły nowe, zatrważające szczegóły piekła, które zgotował dziecku jego ojczym.

Kamilek był przypalany, bity, torturowany i poniżany. Co więcej, często dochodziło do takich aktów w obecności jego biologicznej matki. Chłopiec trafił do szpitala po interwencji jego biologicznego ojca.

Niestety, nie udało się. Po ponad miesięcznej walce lekarze poinformowali jednak o jego śmierci. „Bezpośrednią przyczyną śmierci chłopca była postępująca niewydolność wielonarządowa. Doprowadziła do niej poważna choroba oparzeniowa i ciężkie zakażenie całego organizmu, spowodowane rozległymi, długo nie leczonymi ranami oparzeniowymi” – poinformowało Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach.

„Nie zdawał sobie świadomości gdzie jest, ani co go spotkało. Ani przez chwilę nie cierpiał” – napisano.

Śmierć 8-letniego Kamilka z Częstochowy. Wiadomo, co ze środkami ze zbiórki

Wcześniej, przez wiele tygodni walki o życie Kamilka, w całej Polsce prowadzono liczne zbiórki na rzecz chłopca. W jednej z nich zamieszczonej w serwisie Pomagam.pl, udało się zgromadzić ponad 600 tys. złotych.

Po poniedziałkowej informacji o śmierci chłopca portal poinformował, co zrobi ze zgromadzonymi pieniędzmi. „W związku z informacją o śmierci Kamilka serwis Pomagam.pl zlecił zwrot wszelkich wpłat przekazanych na tę zbiórkę. Każdy darczyńca otrzyma informację o zwróconych środkach drogą mailową. Dziękujemy wszystkim za okazane wsparcie!” – napisano w komunikacie.