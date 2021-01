Chcesz przystąpić do bierzmowania? Podpisz oświadczenie dotyczące „strajku kobiet”. Media informują o kontrowersjach związanych z przygotowaniami do sakramentu bierzmowania w Ropicy Polskiej (woj. małopolskie). Uczniowie

Bierzmowanie to jeden z sakramentów tzw. wtajemniczenia chrześcijańskiego. Polega on na przekazaniu wiernym „Znamienia daru Ducha Świętego” oraz umocnieniu ich wiary. W Kościele Katolickim sakramentu udziela się zazwyczaj osobom między 14. a 18. rokiem życia.

Do przyjęcia sakramentu przygotowują się obecnie uczniowie Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej. Jak donosi lokalny portal gorlice24.pl, proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego domaga się od kandydatów jasnej deklaracji ws. postulatów „strajku kobiet”.

W sieci pojawiły się zdjęcia oświadczeń, które mieli otrzymać kandydaci do bierzmowania. „Ja, niżej podpisany kandydat do Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej, wobec Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oświadczam, że nie popieram tzw. „strajku kobiet”: postulatów i żądań sprzecznych z treścią i zasadami naszej katolickiej wiary” – czytamy w dokumencie.

W dalszej części pojawia się również zobowiązanie do usunięcia z mediów społecznościowych materiałów sprzecznych z wiarą katolicką. „Usunąłem już ze swojego konta powyższe treści, bądź uczynię to w dniu …. …. Proszę Pana Boga o przebaczenie moich nierozsądnych zachowań i postanawiam przy pomocy Ducha Świętego być dzielnym świadkiem i apostołem CHRYSTUSA, PANA MOJEGO” – czytamy.

Kandydaci do bierzmowania otrzymali oświadczenie do podpisu. Słusznie?

Doniesienia dotyczące oświadczenia zbulwersowały rodziców niektórych dzieci. To oni mieli poinformować media o dokumencie. Wspiera ich wielu internautów

Każdy z uczniów otrzymał do podpisania specyficzne oświadczenie, którego brak ma skutkować odmową udzielenia sakramentu!

Takie kartki pojawiły się wczoraj w domach uczniów Szkoły Podstawowej w Ropicy Polskiej. https://t.co/m98LTgNwH9 pic.twitter.com/kujLiAvBPO — Tomasz Dzikoń (@TDzikon) January 25, 2021

„To jest nie do przyjęcia. Skoro kościół chce mnie to razem z moją wolnością sumienia i wypowiedzi. Jak nie to WON!” – czytamy w jednym z komentarzy pod tekstem.

Pojawiły się także głosy drugiej strony. „Ale czym się oburzać? Skoro ktoś nie wyznaje prawd wiary i publicznie prezentuje nauczanie sprzeczne z daną religią, to czemu miałby otrzymywać sakramenty, szczególnie ten nazywany sakramentem dojrzałości wiary?” – zastanawia się autor innego komentarza.