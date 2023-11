Kariera polityczna Pawła Kukiza budzi wielkie emocje, zwłaszcza w branży muzycznej. Zaskakującą opinia na jego temat podzielił się kolega po fachu, Muniek Staszczyk, lider zespołu T.Love.

Paweł Kukiz jest ostro krytykowany za swoją działalność polityczną w ostatnim czasie. Obecnie dostał się on do Sejmu, jednak fakt, że przyciągnęło go do siebie środowisko Prawa i Sprawiedliwości wywołał oburzenie.

Głos w jego sprawie postanowił zabrać ostatnio Muniek Staszczyk. W trakcie rozmowy w podcaście „Wojewódzki&Kędzierski” lider zespołu T-Love nie ukrywał, że jest zawiedziony.

Muniek Staszczyk o karierze politycznej Pawła Kukiza. Opowiedział o jednej rozmowie…

– Paweł jest postacią tragiczną – ocenił. – Mi to jest go szkoda, bo znamy się tyle lat i jak nawet był ten moment jego skrętu politycznego, to wszyscy chcieli, bym go opluwał i pytali mnie podczas różnych wywiadów – ja tak nie potrafię się znęcać nad kolegą, bo nie przyjacielem. Wiedział, w co wchodzi – wiedział, że Kasparowa w szachy nie ogra. Jest mi przykro – zauważył.

W pewnym momencie rozmowy, prowadzący zapytali piosenkarza, czy rozmawiał na tematy polityczne z Kukizem. – Gadaliśmy sobie tak jak teraz, mówię: Paweł, dlaczego ty robisz l…a temu PiS-owi, bo to jeszcze było wtedy, kiedy on otwarcie o tym nie powiedział. On mi powiedział: Muniek, ty nie rozumiesz, na czym polega polityka. To ja mówię: to się umówmy i pogadamy. Mówię: chętnie się umówię – opisał.

Staszczyk przekonuje, że od tamtego czasu nie doszło do spotkania, choć dzwonił do Pawła. – Jakoś się nie spotkaliśmy, a byłem bardzo ciekawy. Nie chce się nad nim znęcać – dodał.

Przeczytaj również: