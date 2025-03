W sieci pojawiło się zabawne nagranie. Pochodzi ze spotkania z Karolem Nawrockim, który usłyszał nietypowe pytanie od jednego z uczestników.

Według sondaży prezydenckich Karol Nawrocki, kandydat popierany przez Prawo i Sprawiedliwość, nie radzi sobie najlepiej. Coraz częściej po piętach depcze mu lub wręcz go wyprzedza kandydat Konfederacji, czyli Sławomir Mentzen, którego popiera spora grupa konserwatywnej młodzieży.

Niedawno w sieci pojawiło się nagranie z jednego ze spotkań z Karolem Nawrockim. Prezes IPN oraz kandydat obozu Zjednoczonej Prawicy otrzymał dość nietypowe pytanie. Chodziło bowiem o sos do kebaba.

– Na koniec luźne pytanie. Już kiedyś chciałem je Panu zadać na Placu Zamkowym – powiedział mężczyzna, który brał udział w spotkaniu. – Jaki sos do kebaba Pan woli? Łagodny czy ostry? Proszę tylko nie mówić, że mieszany – powiedział uczestnik.

Jeżeli jesteście ciekawi, jaki sos do kebaba preferuje Karol Nawrocki, to ten – biorąc sobie do serca sugestię pytającego – wybrał spośród dwóch rodzajów. – Sos do kebaba lubię ostry, żeby już na początku odpowiedzieć na Pana pytanie – powiedział kandydat popierany przez PiS.

