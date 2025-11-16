Zakończył się remont Pałacu Prezydenckiego przy Krakowskim Przedmieściu, który przez ostatnie miesiące przechodził prace konserwatorskie i odświeżanie wnętrz. Jak wynika z informacji uzyskanych przez „Fakt” od osoby związanej z otoczeniem głowy państwa, prezydent Karol Nawrocki wraz z rodziną wprowadził się już do swojej oficjalnej rezydencji, opuszczając Belweder.

Przeprowadzka, która zapowiadana była od momentu objęcia urzędu, miała nastąpić pod koniec października, jednak ze względu na prace wykończeniowe termin przesunął się o kilka tygodni. Ostatecznie para prezydencka przeniosła się do Pałacu kilka dni przed 11 listopada. To druga zmiana miejsca zamieszkania w ostatnim czasie — wcześniej Nawroccy przeprowadzili się z Gdańska do Warszawy, obejmując Belweder jako tymczasową siedzibę.

Pałac Prezydencki to największy pałac w Warszawie, a jego dzieje są ściśle związane z kolejnymi prezydenckimi kadencjami. Pierwszym lokatorem części mieszkalnej na drugim piętrze był Lech Wałęsa, który zainicjował także utworzenie kaplicy na pierwszym piętrze. W latach 1995–2005 Aleksander i Jolanta Kwaśniewscy przeprowadzili szeroko zakrojony remont, dzięki któremu powstała m.in. pałacowa biblioteka oraz Ogród zimowy. W apartamentach na drugim piętrze mieszkali też Lech i Maria Kaczyńscy.

Zwyczaj zamieszkiwania w pałacu nie był regułą. Bronisław i Anna Komorowscy zdecydowali się pozostać w Belwederze, a pomieszczenia mieszkalne w Pałacu Prezydenckim zostały wówczas przeznaczone na biura. Do rezydencji na drugim piętrze powrócili Andrzej i Agata Duda, korzystając z ponad 200-metrowego apartamentu składającego się m.in. z salonu, sypialni, gabinetu i kuchni. Piętro to pozostaje strefą zamkniętą i jest ochraniane przez służby.

Mieszkańcy pałacu mają także dostęp do ogrodu położonego na skarpie, w którym znajdują się liczne nasadzenia oraz fosa z dekoracyjnymi karpiami. W okresie zimowym do dyspozycji pozostaje również Ogród zimowy w lewym skrzydle budynku.

