Kiedy Wy się budzicie, ja zasypiam. Codziennie pracujemy po 14 godzin.. Jetlag nie pomaga. O 18 czuję się jak w środku nocy i czasami gadam od rzeczy 🤪 Mam tylko nadzieję, że nie widać tego po moich relacjach 🙏🏼 #Oscary2020 #jetlag #karolinawhollywood #marzenia #sie #spełniają #prezenterka #reporterka #praca #tvpinfo #news #tvpresenter #tvreporter #hollywood #hollywoodsign #oscars