Kazimierz Marcinkiewicz wziął udział w charytatywnej gali sztuk walki organizowanej przez braci Collins. Były premier zmierzył się z młodszym o 30 latem – Rafałem Collinsem. W swojej pierwszej walce bokserskiej były polityk zanotował remis. Jednak od wyniku sportowego, ważniejsze było zebranie funduszy na cele charytatywne.

W Polsce coraz większą popularnością cieszą się tzw. freak fighty, czyli pojedynki pomiędzy osobami nie będącymi zawodowymi sportowcami, tylko znanymi ze świata showbiznesu. Tym razem została ona wykorzystana do szczytnych celów, bo Collins Charity Fight miało charakter wydarzenia charytatywnego. Udział w niej zdecydował się wziąć Kazimierz Marcinkiewcz, były premier Polski.

Czytaj także: Piotr Żyła pokazał pierwsze wspólne zdjęcie z ukochaną. Internauci zachwyceni [FOTO]

Kazimierz Marcinkiewcz zmierzył się z Rafałem Collinsem w pojedynku liczącym trzy rundy po 2 minuty każda. Portal sport.pl ocenił, że były premier pokazał się z dobrej strony, choć w pewnym momencie otrzymał mocne uderzenie i wydawało się, że będzie nokaut. Były polityk wytrzymał jednak do końca, co się opłaciło, bo sędziowie orzekli remis.

❗️BoooM❗️

Premier Kazimierz Marcinkiewicz w Ringu❗️

Walka Charytatywna✌️ pic.twitter.com/BM1PmCT5ui — Koneser starych mebli #silnirazem (@MarcinSnopkowsk) June 2, 2021

„Celem mojej obecności na ringu jest pomoc ludziom” – mówił były premier Kazimierz Marcinkiewicz w rozmowie z TVN24. „Rafał mnie poprosił o udział w gali. Poprosił o rzecz dla mnie najtrudniejszą na świecie. Wolałbym skok ze spadochronem, może nawet bez niego. Boks to sport olimpijski, bardzo godny, ale mnie nigdy nie interesował” – mówił.

Czytaj także: Sousa odejdzie po Euro? Znalazł się na celowniku dużego klubu

„Myślę, że moja walka bokserska to zdarzenie jednorazowe. Takiego szumu, zaskoczenia już nie wywołamy. To jest potrzebne, by zaskoczyć ludzi i w konsekwencji przyciągnąć pieniądze dla szlachetnego celu. Efekt świeżości zniknąłby, gdybym wszedł na ring jeszcze raz” – mówił Kazimierz Marcinkiewicz.

Źr. sport.pl; twitter; TVN24