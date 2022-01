Paulo Sousa już wkrótce zadebiutuje jako nowy trener Flamengo Rio de Janeiro. Portugalczyk zrezygnował z pracy na stanowisku selekcjonera reprezentacji Polski. Jak się okazuje, bardzo szybko zyskał uznanie w oczach brazylijskich kibiców.

Paulo Sousa pod koniec ubiegłego roku zrezygnował z pracy z reprezentacją Polski. O swojej decyzji poinformował prezesa PZPN Cezarego Kuleszę. Ostatecznie Portugalczyk rozwiązał kontrakt i 29 grudnia został zaprezentowany jako nowy trener Flamengo Rio de Janeiro.

Polscy kibice są wściekli na Sousę, szczególnie że zostawił drużynę w bardzo trudnym momencie. W marcu Biało-Czerwonych czekają mecze, których stawką jest awans na mistrzostwa świata. Na razie wciąż nie wiadomo, kto poprowadzi w nich Polaków. Wśród najpoważniejszych kandydatów wymieniani są Adam Nawałka i Czesław Michniewicz.

Tymczasem Sousa zdobył już uznanie w oczach brazylijskich kibiców. Szerokim echem odbiła się między innymi jego prośba do fanów Flamengo, by przekazali mu książki o historii klubu. Szkoleniowiec zyskał zamierzony efekt, ponieważ gdy w czwartek pojawił się na lotnisku, został hucznie powitany przez kibiców. Chętnie pozował z nimi do zdjęć, co widać na nagraniach zamieszczanych w mediach społecznościowych.

Olha o Paulo Sousa aí! O novo treinador do Flamengo foi presenteado pela @EmbFlaPortugal ao chegar no aeroporto. pic.twitter.com/wKoiZnDG2B — RaFla Mello (@raflamello81) January 6, 2022

