Małgorzata Kidawa-Błońska nie zamierza krytykować osób, które przerywały wystąpienie prezydenta Andrzeja Dudy w Pucku. – Była bardzo duża grupa ludzi niezadowolona z działań prezydenta Dudy i protestowali – mówiła w TOK FM.

Obchody 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku miały burzliwy przebieg. Podczas oficjalnego wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy doszło do incydentu. Grupa przeciwników obecnej władzy starała się zagłuszyć wystąpienia, skandując obraźliwe hasła: „Marionetka”, „Będziesz siedział”, a jeden z uczestników krzyknął nawet: „Duda, ty ch…„.

Sytuacja zapewne przeszłaby bez większego echa, gdyby nie przyjazd Małgorzaty Kidawy-Błońskiej do Pucka. Kandydatka KO spotkała się z ludźmi, którzy zagłuszali prezydenta. „Było słychać?” – dopytywali aktywiści.

Żenujące i wiele mówiące o całym POKO

pic.twitter.com/S4uUovfS5s — Dariusz Korolczuk (@copone1dak) February 10, 2020

Kidawa-Błońska o incydencie: Ludzie mają prawo wyrażać swoje emocje

Temat zachowania sympatyków opozycji poruszony został przez Karolinę Lewicką w TOK FM, która poprosiła o komentarz Kidawę-Błońską. – Przyjechało wiele osób z całej Polski, rodziny „Gazety Polskiej”, które, kiedy szłam ulicą, okazywały mi niechęć. To jest normalne, przyzwyczaiłam się, że takie zachowania są w Polsce naturalne – tłumaczy kandydatka KO na prezydenta.

– Ludzie mają prawo wyrażać swoje emocje, powinniśmy tak samo szanować tych którzy nas popierają i tych, którzy nas nie akceptują, musimy poszukać wspólnego języka – dodaje. W ocenie Kidawy-Błońskiej w Pucku znajdowała się „bardzo duża” grupa osób niezadowolonych z obecnego prezydenta.

Kidawa-Błońska wprost przyznała, że spotykała te osoby na demonstracjach ws. sądownictwa i Trybunału Konstytucyjnego. Podkreśliła również, że zwraca się z szacunkiem do każdej osoby. – Do każdej osoby, która się do mnie zwraca mówię: Dzień dobry i się uśmiecham – przekonuje.

Małgorzata Kidawa-Błońska przyznaje, że zadymiarze z Pucka to znana jej, ta sama obwoźna grupa. Kiedy przeprosi? https://t.co/i1mXZLG3IG — Radosław Fogiel (@radekfogiel) February 12, 2020

– Łamanie konstytucji przez prezydenta Dudę budzi wielki opór społeczny. Każdy polityk musi się do tego przyzwyczaić, że ludzie reagują na niego albo dobrze, albo źle – dodała.

Źródło: Tok FM, Twitter