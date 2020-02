Nie tak miały wyglądać obchody 100. rocznicy zaślubin Polski z morzem w Pucku. Podczas wystąpienia prezydenta Andrzeja Dudy usłyszeć można było obraźliwe okrzyki skierowane do głowy państwa. – Zapowiedź rozliczenia prezydenta Dudy to nie hejt – uważa Barbara Nowacka. Tymczasem dziennikarz TVP przekonuje, że osoby zakłócające wystąpienie prezydenta to „obwoźni prowokatorzy PO i KOD”.

W poniedziałek prezydent Andrzej Duda wziął udział w uroczystościach upamiętniających 100. rocznicę zaślubin Polski z morzem. Podczas wystąpienia głowy państwa doszło do nieprzyjemnej sytuacji.

Grupa przeciwników obozu rządzącego zaczęła gwizdać i skandować obraźliwe hasła. „Będziesz siedział”, „republika banasiowa”, „marionetka”, „przestań kraść”, „Duda, ty ch…” – to tylko część z nich. Prezydent zignorował zachowanie przeciwników politycznych.

Beata Szydło apeluje do Małgorzaty Kidawy-Błońskiej ws. incydentu w Pucku

W Pucku pojawiła się również kandydatka Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich Małgorzata Kidawa-Błońka, która pochwaliła się ciepłym przyjęciem przez grupę sympatyków. „Tak mieszkańcy Pucka przywitali Małgorzatę Kidawę-Błońską. Dziękujemy Wam za niesamowitą energię w zimnej deszczowej aurze” – czytamy na wyborczym profilu.

Politycy PiS łączą sympatyków KO ze skandalicznymi okrzykami wznoszonymi w trakcie wystąpienia prezydenta Dudy. „Marszałek @M_K_Blonska musi odpowiedzieć na pytanie czy wspieranie takich zachowań jak hejt na głowę państwa, prezydenta @AndrzejDuda podczas uroczystości państwowych w Pucku i Wejherowie jest sposobem na jej kampanię wyborczą?” – zapytała Beata Szydło.

Z oskarżeniami nie zgadza się Barbara Nowacka. „Zapowiedź rozliczenia prezydenta @AndrzejDuda z niekonstytucyjnej działalności (a to był najczęściej wznoszony okrzyk w Pucku) to nie hejt. To informacja. Przyswójcie sobie, bo i Panią też odpowiedzialność czeka. Należy się!” – napisała.

Dziennikarz TVP: Działacze PO razem z członkami KOD-u ramie w ramię zakłócali wystąpienie prezydenta

Część internautów krytykuje zachowanie polityków PO. – „Było was słychać”- gratuluje MKB osobom, które zakłócały wystąpienie prezydenta Dudy. Słabe – przekonuje Wojciech Wybranowski z „Do Rzeczy”.

"Było was słychać"- gratuluje MKB osobom, które zakłócały wystąpienie prezydenta Dudy.

Wydarzenia w Pucku komentował także Bartłomiej Graczak z TVP. Zdaniem dziennikarza za incydentem stoją działacze opozycji, którzy zostali przywiezieni na miejsce wystąpienia prezydenta… -Teza o tym, że „mieszkańcy wygwizdali” prezydenta wyssana z palca. Większość osób była spokojna. To „obwoźni” prowokatorzy z PO i KOD robili zadymę – przekonuje dziennikarz.

I tak oto padł nieudolnie budowany mit kandydatki miłującej zgodę.

