Wicemarszałek Sejmu z ramienia PSL, Piotr Zgorzelski udzielił wywiadu Kamili Biedrzyckiej z „Super Expressu”. Podczas rozmowy komentował kampanię przed wyborami prezydenckimi. Oberwało się Małgorzacie Kidawie-Błońskiej.

Zgorzelski uważa, że na prezydenta powinni startować liderzy partii, a kandydatka KO według niego taką osobą nie jest. „Na stanowisko prezydenta nie powinno się wystawiać osób z tzw. drugiego planu, politycznych podwykonawców.” – stwierdził.

„Kidawa-Błońska nie jest liderem z pierwszego rzędu politycznego PO.” – ocenił Zgorzelski. „Powinien wystartować albo Grzegorz Schetyna albo Borys Budka. Jak można inaczej wytłumaczyć fakt, że liderzy polityczni nie startują na najwyższy urząd w państwie?” – zastanawia się polityk PSL.

„Małgorzata Kidawa-Błońska naprawdę nie jest fighterem z pierwszej ligi, który dzisiaj mógłby dzisiaj skutecznie zawalczyć.” – stwierdził Zgorzelski. Dodając, że jej kampania wygląda tak, „jakby ona nie chciała wygrać tych wyborów”.

„Ta jej kampania jest taka jak to kiedyś powiedział Giertych „ciamciaramcia” – co chwila jakieś lapsusy, co chwila jakieś wpadki. My za to strategię mamy.” – podsumował Zgorzelski.

