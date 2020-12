W niedzielę 27 grudnia rozpoczynają się w Polsce szczepienia przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Szef Kancelarii Premiera poinformował, że w najbliższym czasie proces szczepień powinien przyspieszyć. Można się spodziewać, że w drugiej połowie stycznia rozpoczną się szczepienia seniorów.

W piątek do Polski trafiło pierwsze 10 tysięcy dawek szczepionki na koronawirusa firmy Pfizer-BioNTech. Michał Dworczyk, który był „Gościem Wiadomości” na antenie Telewizji Polskiej zapowiedział, że do końca roku do naszego kraju dotrze kolejne 300 tysięcy dawek.

Podobna ilość dawek ma docierać do naszego kraju każdego tygodnia. Z tego powodu w najbliższym czasie możemy się spodziewać znacznego przyspieszenia procesu szczepień. „To jest związane z terminami dostaw szczepionek od producenta, bo te szczepionki będą przyjeżdżały w takich odstępach cotygodniowych, po około 300 tysięcy dawek” – powiedział.

Zdaniem szefa Kancelarii Premiera, już w drugiej połowie stycznia może zakończyć się proces szczepienia medyków. Oznacza to, że wówczas do programu szczepień zostaną włączone osoby powyżej 60. roku życia, a także niektóre grupy społeczne, takie jak służby mundurowe czy nauczyciele. „15 stycznia ruszy specjalna linia telefoniczna, pod którą będzie można zarejestrować się na szczepienie przeciwko koronawirusowi” – mówił.

Michał Dworczyk zaapelował również o poczucie odpowiedzialności i zapisywanie się na szczepienia przeciwko koronawirusowi. „Osoba skutecznie zaszczepiona sama staje się bezpieczna, ale też zyskujemy pewność, że nie jest niebezpieczna dla innych. Status osoby zaszczepionej będzie się nieco różnił od osoby, która nie przyjęła szczepionki” – dodał.

Źr.: Gość Wiadomości