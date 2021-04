Bill Gates w wywiadzie dla „Sky News” odniósł się do sytuacji związanej ze szczepieniami przeciw COVID-19. Zdaniem miliardera, do końca 2022 roku powinniśmy wrócić do normalności. Nie oznacza to jednak, że COVID-19 zostanie pokonany całkowicie.

Na ten moment szczepienia przeciw COVID-19 są główną nadzieją na wyjście z pandemii i powrót do normalności. Nic więc dziwnego, że cały świat robi wszystko, by zapewnić sobie dostęp do kolejnych dawek. Bill Gates w wywiadzie dla „Sky News” stwierdził, że część krajów jeszcze tego lata osiągnie bardzo wysoki poziom szczepień. „Nadal istnieją pewne pytania dotyczące tego, jak szeroko zastosowana zostanie szczepionka Johnson & Johnson. Jeśli zostanie zaakceptowana, niektóre z bogatych krajów, w tym USA i Wielka Brytania, nawet tego lata osiągną wysoki poziom szczepień” – powiedział.

Zdaniem miliardera, do końca 2022 roku powinno dojść do sytuacji, w której COVID-19 zostanie zredukowany na tyle, by mówić o powrocie do normalności. „Pod koniec 2021 roku i do 2022 roku szczepionki dotrą do całego świata, więc nie wykorzenimy tej choroby, ale będziemy w stanie sprowadzić ją do bardzo małej liczby do końca przyszłego roku” – stwierdził.

Bill Gates nie ukrywał, że wkrótce takie kraje, jak USA czy Wielka Brytania, powinny zapewnić większy dostęp do szczepionek państwom rozwijającym się. „Fakt, że teraz w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych szczepieni są 30-latkowie, a w Brazylii i RPA nie są jeszcze zaszczepieni wszyscy 60-latkowie jest niesprawiedliwy, ale w ciągu trzech lub czterech miesięcy przydział szczepionek dotrze do wszystkich krajów, w których panuje bardzo ostra epidemia” – powiedział.

Źr.: Sky News