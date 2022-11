Wołodymyr Zełenski potwierdził dramatyczne wieści dotyczące Ukrainy. Świadczą o tym również zdjęcia, które pojawiają się w sieci. Jak Ukraina przetrwa nadchodzący kryzys energetyczny?

W ostatnich tygodniach Rosjanie nasilili swoje ataki na infrastrukturę energetyczną Ukrainy. Media rozpisywały się o tym, że niemal 40 proc. tego typu obiektów miało zostać zniszczonych lub uszkodzonych w takim stopniu, że obecnie nie nadają się do użytku. Skoro nie nadają się do użytki, to nie mogą również produkować energii, a to z kolei odbija się na wszystkich obywatelach Ukrainy.

Świadczą o tym zdjęcia, które niedawno trafiły do sieci. Widać na nich, jak obecnie, w godzinach wieczornych, wygląda Kijów. Okazuje się, że w mieście jest przeraźliwie ciemno, ponieważ władze zmuszone są oszczędzać energię elektryczną.

Głos ws. zniszczeń infrastuktury energetycznej zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski, który z bólem przyznał, że pogłoski o zniszczeniu aż 40 proc. tego typu obiektów są niestety prawdziwe.

W rozmowie z sekretarz UE ds. energii Kadri Simson Zełenski mówił o skutkach „terroryzmu energetycznego ze strony Rosji i uszkodzeniu już blisko 40 proc. infrastruktury energetycznej Ukrainy, w tym elektrowni cieplnych, elektrociepłowni i elektrowni wodnych”.

Głos w tej sprawie zabrał również były ukraiński prezydent Petro Poroszenko. – Dziś była pierwsza noc, kiedy temperatura spadła poniżej zera. Mamy dziś prawie 40% zniszczonej infrastruktury energetycznej na Ukrainie. Dzisiaj ja, moja rodzina i prawie większość Kijowa przebywaliśmy w nocy i przez pół dnia bez prądu i wody – napisał na Twitterze.

Today it was the first night when the temperature went below zero. We have Almost 40% of energy infrastructure in Ukraine have been destroyed today. Today, me, my family and almost most of Kyiv stayed during the night and during the half of the day without electricity and water. pic.twitter.com/obv12DNnEo