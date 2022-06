Gubernator Teksasu Greg Abbott przekazał szokującą wiadomość. W jednej z porzuconych ciężarówek w San Antonio odkryto kilkadziesiąt zwłok. Według nieoficjalnych doniesień byli to migranci.

Radna miejska Adriana Rocha Garciaiela przekazała, że kilkadziesiąt zwłok znalezionych w ciężarówce należało do migrantów. Przyczyną ich śmierci była wysoka temperatura, wyczerpanie i udar cieplny. Temperatura w mieście sięgała w poniedziałek od ponad 32 do 37,7 stopni Celsjusza.

„Ludzie zmarli z powodu wyczerpania cieplnego i udaru cieplnego, a przyczepa nie miała klimatyzacji ani wody” – wyjaśnił komendant straży pożarnej w San Antonio Charles Hood. Zaznaczył, że 16 osób, w tym 12 dorosłych i czworo dzieci, przewieziono do pobliskich placówek medycznych.

Władze nie potwierdziły oficjalnie doniesień radnej Garciaieli o tym, że ofiary to migranci. Tymczasem władze Meksyku przyznały, że przynajmniej dwie z osób, które trafiły do szpitala to obywatele Gwatemali.

Na miejsce tragedii, gdzie znaleziono kilkadziesiąt zwłok w ciężarówce, służby wezwali świadkowie, którzy usłyszeli wołanie o pomoc. „Władze zostały zaalarmowane tuż przed godziną 18:00 czasu lokalnego, kiedy pracownik pobliskiego budynku usłyszał wołanie o pomoc” – mówił w CNN szef policji w San Antonio Bill McManus.

Dotąd zatrzymano trzy osoby. Służby prowadzą śledztwo w tej sprawie.

Źr. Interia