Klaudia Jachira znów zaskakuje. Tym razem zamieściła na Twitterze osobliwy wpis, w którym zastanawia się, jak ma zwracać się teraz do Jarosława Kaczyńskiego. Ma to związek z doniesieniami o wejściu prezesa PiS do rządu.

Wiele wskazuje na to, że wejście prezesa PiS do rządu zażegna kryzys w Zjednoczonej Prawicy. Ryszard Terlecki potwierdził, że Jarosław Kaczyński ma zostać wicepremierem. „Wszystko wskazuje na to, że prezes Kaczyński będzie w rządzie. Taki jest plan, że prezes Kaczyński będzie szefem komitetu do spraw bezpieczeństwa oraz wicepremierem i Ministerstwo Sprawiedliwości będzie mu wtedy bezpośrednio podlegać” – przekazał.

Polityk zaznaczył, że dziś lub jutro kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości ma ostatecznie zatwierdzić kształt koalicji. Natomiast nowy skład rządu po rekonstrukcji ma zostać ogłoszony w odpowiednim trybie. „Wtedy zostanie już tylko jeden krok do skonstruowania rządu po rekonstrukcji” – przekazał.

Na doniesienia o wejściu Jarosława Kaczyńskiego do rządu w zaskakujący sposób zareagowała Klaudia Jachira. Posłanka zaczęła zastanawiać się, jak będzie teraz zwracała się do prezesa PiS. „Ja też mam kryzys, nie tyko rząd! Jeżeli się te wszystkie przecieki sprawdzą, to jak jak się będę teraz zwracać do sprawcy całego tego zła?”Szeregowy pośle Kaczyński” już nie przejdzie… Macie jakieś pomysły?” – napisała na Twitterze.

Źr.: Twitter/Klaudia Jachira