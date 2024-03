Serwis wirtualnemedia.pl podał wyniki oglądalności stacji telewizyjnych. Okazuje się, że TVP Info nie ma w tej kwestii powodów do radości.

Okazuje się, że nieoczekiwanym zwycięzcą została Telewizja Republika, która po zmianie władzy przejęła sporą część dotychczasowych widzów TVP. Stacja, w zestawieniu za luty 2024 roku, w porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, awansowała z ósmego na drugie miejsce, odnotowując drugą najwyższą miesięczną oglądalność w swojej historii nadawania – 3,13 proc.

Jeżeli chodzi o TVN24 to stacja nadal utrzymuje dominującą pozycję w rankingu telewizji informacyjnych. Za luty 2024 średni dobowy udział TVN24 wyniósł 6,96 proc., co oznacza wzrost o 43,80 proc. w porównaniu do analogicznego okresu w 2023 roku.

Fatalne wyniki notuje z kolei stacja TVP Info, czyli informacyjny kanał telewizji publicznej. W zestawieniu do lutego 2023 roku kanał spadł z drugiego na czwarte miejsce i stracił ponad dwie trzecie swoich dotychczasowych widzów. Średni miesięczny wynik kanału wyniósł 1,35 proc., co oznacza spadek o 71,99 proc. Jednym słowem klęska.

Fatalny rezultat TVP Info to bez wątpienia efekt zmian programowych i kadrowych, które nastąpiły po wymianie włodarzy telewizji publicznej. Czy stacja wreszcie się odbije i zacznie zyskiwać widzów? Przekonamy się w kolejnych miesiącach.

