Czesław Michniewicz ujawnił w czwartek 26-osobowy skład na mundial w Katarze. Niespodzianek było wiele, jednak za jedną z największych śmiało można uznać brak Mateusza Klicha. Piłkarz zamieścił wymowny komentarz…

10 listopada Czesław Michniewicz ujawnił to, na co kibice czekali od wielu tygodni. To właśnie dzisiaj poznaliśmy 26-osobowy skład piłkarskiej reprezentacji Polski, która wystąpi na mundialu.

Bramkarze: Wojciech Szczęsny (Juventus Turyn), Bartłomiej Dąbrowski (Spezia Calcio), Łukasz Skorupski (Bologna FC).

Obrońcy: Jan Bednarek (Aston Villa FC), Bartosz Bereszyński (Sampdoria Genua), Matthew Cash (Aston Villa FC), Kamil Glik (Benevento Calcio), Robert Gumny (FC Augsburg), Artur Jędrzejczyk (Legia Warszawa), Jakub Kiwior (Spezia Calcio), Mateusz Wieteska (Clermont Foot 63), Nicola Zalewski (AS Roma).

Pomocnicy: Krystian Bielik (Birmingham FC), Przemysław Frankowski (RC Lens), Kamil Grosicki (Pogoń Szczecin), Jakub Kamiński (VFL Wolfsburg), Grzegorz Krychowiak (Al Shabab), Michał Skóraś (Lech Poznań), Damian Szymański (AEK Ateny), Sebastian Szymański (Feyenoord), Piotr Zieliński (SSC Napoli), Szymon Żurkowski (ACF Fiorentina).

Napastnicy: Robert Lewandowski (FC Barcelona), Arkadiusz Milik (Juventus Turyn), Krzysztof Piątek (Salernitana), Karol Świderski (Charlotte FC).

W ogłoszonej liście kadrowiczów zabrakło wielu znanych nazwisk. W Katarze zabranie m.in. Tomasza Kędziory, Karola Linetty’ego, Dawida Kownackiego i Mateusza Klicha.

Nie dostał powołania. Oto reakcja Klicha. Odpowiedział utworem…

Brak tego ostatniego jest chyba największą niespodzianką. – W środku pola mamy Bielika i Krychowiaka, obok nich mogą zagrać Damian Szymański i Żurkowski. Mamy też do dyspozycji Sebastiana Szymańskiego i Piotrka Zielińskiego. Po prostu nie było miejsca dla kolejnego pomocnika – stwierdził Michniewicz.

Klich zareagował na wybór w dość wymowny sposób. Piłkarz opublikował utwór „Szturks” pochodzący ze wspólnej płyty Sokoła i Marysi Starosty. Poniżej fragment utworu:

Masz mózg masz serce masz werwę

Ale masz też ręce pazerne

Pomyślałeś przyjaźń poświęcę

Za tę cenę będę miał więcej

Wiesz ja do tego mam proste podejście

A ty jeszcze krytykujesz mnie na mieście

Po co było deklarować konkretnie

Prawdziwi robią to bezszelestnie