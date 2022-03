Mer Kijowa i były słynny mistrz bokserski Witalij Kliczko opublikował w sieci przejmujące nagranie. Poinformował o trwających ciężkich walkach w pobliżu Kijowa. Podkreślił, że według jego wiedzy, Rosjanie celowo zabijają cywili.

Kliczko powiedział na nagraniu, że rosyjskie wojska atakują miejscowości w pobliżu Kijowa. Starają się zamknąć pierścień okrążenia wokół ukraińskiej stolicy. „Pod Kijowem trwają zacięte walki. Ze szczególną wściekłością wróg niszczy Buczę, Hostomel, Worzel, Irpień. Celowo zabijani są cywile” – alarmuje mer Kijowa.

Kliczko nawiązał też do informacji o zabójstwie wójta Hostomla. „Zginął wójt gminy hostomelskiej Jurij Pryłypko, kiedy rozdawał chleb i leki. To mój kolega, którego dobrze znałem ze Stowarzyszenia Miast, z naszej współpracy. Wieczny odpoczynek” – powiedział.

Witalij Kliczko zapewnił, że Kijów wysyła pomoc humanitarną do innych miast na Ukrainie. „Próbujemy ją dostarczyć do Buczy i Hostomla. (…) Stolica przygotowuje się do obrony. Razem damy radę! Chwała Ukrainie!” – oświadczył mer.

W tle dramatycznej sytuacji cywilów wielu ukraińskich miejscowości trwa przygotowanie do kolejnej rundy negocjacji z przedstawicielami Rosji.

