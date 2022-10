Do niewiarygodnych scen doszło 5 października na jednym z parkingów na terenie Kielc. Kobieta siedząca za kierownica osobowego volkswagena próbowała wyjechać z parkingu przed lokalem gastronomicznym, ale okazało się to dla niej niezwykle trudne. Doszło nawet do dwóch kolizji.

STOP CHAM to popularny kanał w serwisie YouTube, na którym pojawiają się najczęściej nagrania ukazujące groźne lub nietypowe sytuacje w ruchu drogowym. Tym razem administratorzy opublikowali nietypową sytuację z Kielc.

Na nagraniu widzimy, jak kobieta prowadząca samochód osobowy starała się wyjechać z parkingu. Najwyraźniej okazało się to dla niej zbyt trudne, bo nie dość, że trwało kilka dobrych minut, to jeszcze nie obyło się bez szkód.

Na początku kobieta chciała chyba obrócić pojazd tak, aby wyjechać przodem. To był zły pomysł, który skończył się silnym uderzeniem w zaparkowane audi. Jednak chyba niespecjalnie się tym przejęła, bo nawet nie wysiadła z pojazdu i przystąpiła do innego manewru.

W drugim podejściu starała się opuścić parking już tyłem. Wśród szeregu dziwnych manewrów, ponownie doszło do uderzenia w pechowe audi. Kobieta znów się nie przejęła i najzwyczajniej odjechała tuż po tym, jak udało jej się w końcu parking opuścić. Nie wiedziała, że wszystko filmuje kamera monitoringu, więc teraz czekają ją poważne konsekwencje.

Źr. YouTube; o2