Jeszcze pod koniec kwietnia rząd ogłosił harmonogram znoszenia obostrzeń. Stopniowo mamy do czynienia z luzowaniem kolejnych restrykcji, co na szczęście nie przynosi wzrostu zakażeń. Wciąż jednak realne jest zagrożenie czwartą falą pandemii. W rozmowie z „Super Expressem” o katastrofie, jaką może przynieść kolejny lockdown, mówił Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Rząd stopniowo otwiera kolejne branże i znosi limity wprowadzone do ochrony przed pandemią COVID-19. Aktywnie zachęca również do akcji szczepień przeciw COVID-19. Znoszenie obostrzeń nie przynosi na szczęście wzrostów zakażeń, dzięki czemu można pozytywnie patrzeć w przyszłość. Niestety, eksperci jasno wskazują, że groźba czwartej fali pandemii jesienią wciąż jest realna.

W rozmowie z „Super Expressem” odniósł się do tego Adam Abramowicz, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców. Wprost stwierdził on, że „kolejny lockdown byłby katastrofą”. „Kiedyś musimy z tej pandemii wyjść, gdyż w innym przypadku część branż trwane nie przetrwa. One i tak są już mocno poturbowane, są restauracje czy siłownie, które nie otworzyły się po ostatnich zamknięciach” – powiedział. „Ponieważ lockdown w gospodarce jest bardzo kosztowny, w przyszłości działania w zwalczaniu pandemii powinny polegać na ograniczeniu kontaktów społecznych a nie blokowaniu gospodarki” – dodał.

Rzecznik nie ukrywał, że podczas ostatnich miesięcy były trudności w dialogu z rządzącymi. „Niestety dialog rządu z zamkniętymi branżami pozostawiał sporo do życzenia. Branże były zaskakiwane zmianami z dnia na dzień, na spotkaniach brakowało konkretów co do planów ich otwierania. W listopadzie ubiegłego roku przedstawiono, zdaniem rządu optymalny plan luzowania obostrzeń, uzależniony od wyników epidemicznych. Niestety plan nigdy nie został wdrożony i rząd w tym zakresie złamał obietnicę złożoną biznesowi. Zwłaszcza, że żadna instytucja państwowa nigdy nie przedstawiła dowodów na zwiększone ryzyko zakażeń w konkretnych zamkniętych branżach” – stwierdził.

