Realizacja programu szczepień przeciw COVID19 jest fundamentalna dla zdrowia obywateli. Jest też warunkiem koniecznym dla powrotu do normalnego działania systemu szkolnictwa wyższego – brzmi stanowisko Zgromadzenia Ogólnego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP).

W poniedziałek na stronie internetowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ukazało się stanowisko Zgromadzenia Ogólnego KRASP, dotyczące promocji programu szczepień przeciw COVID-19. Jest ono skierowane do studentów, doktorantów i wspólnoty akademickiej. Sygnował je przewodniczący organizacji – prof. Arkadiusz Mężyk.

„Wiedza winna odgrywać w społeczeństwie właściwą rolę, a w środowisku akademickim w szczególności. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich jest zaniepokojona ostatnimi wystąpieniami przeciwko szczepieniom i atakom na uczelnie za podjęcie właściwych działań w tym zakresie” – czytamy w stanowisku.

„Jesteśmy przekonani, że realizacja programu szczepień przeciw COVID-19 jest fundamentalna dla zdrowia obywateli, funkcjonowania instytucji publicznych i gospodarki. Jest też warunkiem koniecznym do zapewnienia bezpiecznego dostępu do kultury, edukacji oraz powrotu do normalnego działania systemu szkolnictwa wyższego” – podkreślono.

Rektorzy napisali, że kierując się ideą wzajemnego szacunku i odpowiedzialności, są przekonani, że dzięki konsekwentnej realizacji szczepień, wkrótce możliwe będzie funkcjonowanie „w warunkach niezagrażających naszemu zdrowiu.”

KRASP liczy 107 członków – rektorów polskich uczelni. Organizacja została tworzona przez polskie szkoły wyższe mające uprawnienia do nadawania stopnia doktora w co najmniej jednej dyscyplinie. Jest to instytucja przedstawicielska środowiska szkolnictwa wyższego i nauki oraz główny reprezentant i ciało opiniodawcze sektora szkolnictwa wyższego w Polsce.

Źródło: Serwis Nauka w Polsce – www.naukawpolsce.pap.pl, Autor: Szymon Zdziebłowski