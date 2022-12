Komentator koszykówki Bob Rathbun zasłabł podczas transmisji na żywo tuż przed meczem NBA. Mężczyzna trafił do szpitala. Klub koszykarski z Atlanty poinformował, że Rathbun czuje się już lepiej i niebawem opuści szpital.

Komentator zasłabł tuż przed rozpoczęciem meczu koszykarskiego. Doszło do tego w trakcie jego rozmowy z drugim dziennikarzem sportowym Dominique’em Wilkinsem. Dziennikarze mieli wejście na żywo tuż przed rozpoczęciem meczu Atlanty Hawks z Oklahoma City Thunder.

W pewnym momencie komentator wypuścił z ręki kartki z notatkami. Na jego ciele można było zaobserwować dziwne drgawki. Po krótkiej chwili osunął się na krześle i stracił przytomność.

Stacja Bally Sports South i Atlanta Hawks wydali oświadczenie, w którym przekazali pozytywne informacje.

Czytaj także: Jacek Kurski będzie pracował w… Banku Światowym! Wiadomo, ile zarobi

„Dziś rano wszystkie testy wypadły dobrze i Bob jest w świetnym nastroju. Po zakończeniu pozostałych badań, zostanie on wypisany ze szpitala. Zdrowie Boba jest przedmiotem najwyższej troski dla Bally Sports i Atlanta Hawks. Powrót do relacjonowania nastąpi dopiero wtedy, gdy będzie na to gotowy.” – napisano.

Źr. Polsat News; YouTube