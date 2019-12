Komisja Europejska ostro zareagowała na projekt ustawy mającej dyscyplinować sędziów w Polsce. KE przesłała list do najważniejszych urzędników w państwie. Jego treść opublikował w mediach społecznościowych Tomasz Grodzki, marszałek Senatu.

Komisja Europejska wystosowała list, którego autorką jest Vera Jourova, wiceszefowa KE zajmująca się sprawami praworządności. W treści dokumentu Jourova apeluje o skonsultowanie projektu ustawy z Komisją Wenecką Rady Europy. Oprócz tego, apeluje o wstrzymanie procedowania nad ustawą.

O liście jaki wystosowała Komisja Europejska informował również rzecznik KE Christian Wigand. „Wczoraj wiceszefowa KE Viera Jourova wysłała list do polskiego prezydenta, marszałków Sejmu i Senatu i polskiego premiera. W sprawie projektu ustawy w polskim parlamencie, która wzbudza obawy Komisji Europejskiej. W liście zachęciła mocno polskie władze do skonsultowania z Komisja Wenecką Rady Europy tego projektu i zachęciła wszystkie organy państwa do wstrzymania procedowania nad projektem do czasu przeprowadzenia wszystkich niezbędnych konsultacji.” – poinformował.

„Komisja Europejska pozostaje gotowa do zaangażowania się w konstruktywny dialog z polskim władzami i będzie wdzięczna za informacje o intencji polskiego rządu w sprawie projektu ustawy dotyczącej sądów.” – dodał Christian Wigand, cytowany przez RMF FM.

Treść listu opublikował w mediach społecznościowych Tomasz Grodzki, marszałek Senatu. „Z najwyższą uwagą zapoznałem się z listem @VeraJourova ws. ustawy represyjnej. Zapewniam, że Senat RP skorzysta ze wszelkich przewidzianych prawem możliwości, by stanowione w naszym kraju prawo dotyczące sędziów było zgodne z regulacjami i wartościami Unii Europejskiej.” – napisał.

